Η Φιλαντέλφια εξασφάλισε το πλεονέκτημα έδρας στον α' γύρο των playoffs στην Ανατολή με κορυφαίο σκόρερ τον Τζέι Τζέι Ρέντικ (18π.). Ήταν η 14η συνεχόμενη νίκη των Σίξερς ισοφαρίζοντας το μεγαλύτερο ρεκόρ του οργανισμού από τη σεζόν 1982-83 ενώ ο Μπεν Σίμονς μετράει 14.7 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 10.9 ασίστ μ.ό. σε αυτό το σερί. Ουδείς άλλος παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ, rookie ή βετεράνος, είχε ποτέ μ.ό. triple double σε νικηφόρο σερί 10+ αγώνων!

Ben Simmons has averaged 14.7 points, 10.1 rebounds, and 10.9 assists over the @sixers 14-game winning streak. No player prior to Simmons - rookie or vet - has ever averaged a triple-double over a winning streak of 10+ games in NBA history. pic.twitter.com/iOLtfzOLq7

— NBA.com/Stats (@nbastats) 8 Απριλίου 2018