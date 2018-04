Μπορεί να μην παίζει απόψε κόντρα στους Νικς, ωστόσο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο Μadison Square Garden, εκεί όπου απολαμβάνει την λατρεία των φιλάθλων.

Ο κόσμος στη Νέα Υόρκη έδειξε την τρέλα του για τον Greek Freak, ζητώντας αυτόγραφα και φυσικά να φωτογραφηθεί μαζί του.

Φυσικά ο ηγέτης του Μιλγουόκι δεν χάλασε χατίρι σε κανέναν.

The Greek Freak greets fans at The Garden #ThisIsWhyWePlay pic.twitter.com/Vb2oUZP0Kr

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 7 Απριλίου 2018