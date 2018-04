Κρις Πολ: «Οι αλλαγές μου φέρνουν νευρικότητα» (vid)

Μπορεί να είναι διάσημος και με αρκετά μεγάλη περιουσία, αλλά ο Κρις Πολ είναι άνθρωπος.

Ο γκαρντ των Ρόκετς αναφέρθηκε για τη νευρικότητα που του δημιουργούν οι αλλαγές σε οποιοδήποτε φάσμα της ζωής του.

«Όταν έγινε η μετακίνησή μου από τους Κλίπερς στους Ρόκετς ήξερα ότι ήταν μία από τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου, αλλά με τις αλλαγές δεν τα πηγαίνω καθόλου καλά. Όταν ξεκίνησε η φωτογράφισή μου στο Χιούστον αναγκάστηκα να τη διακόψω διότι από το άγχος μου πήγα κι έκανα εμετό. Οι αλλαγές μου φέρνουν νευρικότητα, είτε μιλάμε για ομάδα, για σπίτι, για πόλη» ανέφερε μεταξύ άλλων ο Κρις Πολ.

This is @CP3's advice on how to cope with change. https://t.co/tmanhvGs7v pic.twitter.com/lRmVdWTHOi

— CNBC (@CNBC) 6 Απριλίου 2018