Πίπεν: «Δεν τίθεται θέμα σύγκρισης Τζόρνταν με ΛεΜπρόν» (vid)

Ο Αζάια Τόμας τοποθετήθηκε στο ερώτημα για τον καλύτερο όλων των εποχών μεταξύ του Μάικλ Τζόρνταν και του ΛεΜπρόν Τζέιμς και ψήφισε τον «Βασιλιά».

Ο «θόρυβος» που ξέσπασε στο ΝΒΑ ήταν λογικός και πήρε θέση ο Σκότι Πίπεν πετώντας μάλιστα και μπηχτή «δεν συμφωνώ με όσα λέει όσα ο Τόμας, δε συμφωνώ ποτέ με όσα έκανε ο Τόμας».

Ο φόργουορντ των Μπουλς ανέφερε μεταξύ άλλων, «δεν πρέπει να τίθεται καν θέμα σύγκρισης. έπαιξαν σε μία διαφορετική εποχή και σε μία διαφορετική θέση. Ο Μάικλ έπρεπε να σκοράρει και να παίξει άμυνα. Αυτά που κάνει ο ΛεΜπρόν δεν ζητήθηκαν ποτέ από τον Μάικλ γιατί τα είχα αναλάβει εγώ. ΌΣα πρόσφερε στο μπάσκετ ο Τζόρνταν δεν υπολογίζονται. Ο Μάικλ είναι ο καλύτερος όλων των εποχών».

Come for Scottie Pippen's clap back at Isiah Thomas over the Jordan–LeBron debate

Stay for T-Mac's incredible reactions pic.twitter.com/fsATXHghuy

— Sports Illustrated (@SInow) 7 Απριλίου 2018