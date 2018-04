Οι Κινγκς έφυγαν με το διπλό από την έδρα των Γκρίζλις, επικρατώντας με 93-94 χάρη σε ένα καλάθι του Μπογκντάνοβιτς 1,1" πριν το τέλος της αναμέτρησης.

Κορυφαίος για τους Κινγκς ήταν ο Κόλεϊ Στέιν με 18 πόντους, 14 πόντους σημείωσε ο Χιλντ, ενώ με 13 ακολούθησαν οι Τζάκσον και Φοξ. Σε ό,τι αφορά τον Κώστα Κουφό, έμεινε σε όλο το παιχνίδι στον πάγκο.

Για τους ηττημένους, ξεχώρισε ο Μπρουκς ο οποίος και σταμάτησε στους 23 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-25, 48-44, 63-68, 93-94

Bogdan with the game winning jumper!@SacramentoKings win it over @memgrizz 94-93 in Memphis!

Willie Cauley-Stein: 18 PTS, 8 REB

Buddy Hield: 14 PTS, 6 AST, 5 REB#SacramentoProud

MarShon Brooks: 23 PTS, 8 REB pic.twitter.com/LdNZGLHzXd

— NBA (@NBA) 7 Απριλίου 2018