Σακίλ: «Χωρίς τον Ίρβινγκ οι Σέλτικς δεν έχουν ελπίδα!» (vid)

Ο Κάιρι Ίρβινγκ θα υποβληθεί σε νέα εγχείριση για να λύσει το πρόβλημα στο γόνατο και έτσι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Μετά από αυτήν την απώλεια οι Σέλτικς έχουν χάσει κάθε ελπίδα να διεκδικήσουν τον τίτλο σύμφωνα με τα όσα ανάφερε ο Σακίλ Ο' Νιλ στην εκπομπή «ΝΒΑ on ΤΝΤ».

Δεν πιστεύω πως πλέον έχουν ευκαιρία για το πρωτάθλημα. Eίναι μια καταστροφική απώλεια. Ήταν ήδη καταστροφικό όταν έχασαν τον Χείγουορντ στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν. Αλλά τώρα να χάσουν και τον Κάιρι;» ανέφερε.

Eκτός των Uncle Drew και Χέιγουορντ όλη την σεζόν χάνει και ο Ντάνιελ Τάις.

"I don't think they have a shot now."@SHAQ on the Celtics after the news that Kyrie's injury will keep him out for the remainder of the season & playoffs. pic.twitter.com/XVzcX53Euf

— NBA on TNT (@NBAonTNT) 6 Απριλίου 2018