Νικητήριο καλάθι μπροστά στον ΛεΜπρόν; Ποτέ! (pic)

Στην αναμέτρηση με τους Ουάσινγτον Ουίζαρντς, ο Τζον Ουόλ προσπάθησε να σκοράρει μπροστά από τον σούπερ σταρ των Κλίβελαντ Καβαλίερς και να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του.

Κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ. Ο ΛεΜπρόν τον έπαιξε εξαιρετική άμυνα με αποτέλεσμα να προσθέσει ένα ακόμα σημαντικό παράσημο στην συλλογή του.

Συγκεκριμένα αυτή ήταν η 7η φορά που σε παιχνίδι μίας κατοχής προσπάθησε κάποιος να σκοράρει μπροστά του με παιχνίδι απομόνωσης και να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του.

Το εκπληκτικό στοιχείο! Ο «βασιλιάς» του ΝΒΑ δεν έχει επιτρέψει ούτε... έναν πόντο στους αντιπάλους του! Μυθικός!

John Wall missed a potential go-ahead jumper over LeBron James late in the game.

According to Second Spectrum, James has been the defender on 7 direct isolations in final minute of 1-possession games since returning to Cleveland. Opposing teams have scored 0 pts on those plays.

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 6 Απριλίου 2018