Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο, Σαμς Τσαράνια, ο Μαρσόν Μπρουκς συμφώνησε με τους Μέμφις Γκρίζλις για διετές εγγυημένο συμβόλαιο.

Να σημειωθεί ότι είχε υπογράψει 10ήμερο συμβόλαιο με την ομάδα του Τενεσί και κατάφερε σε τρία ματς να έχει κατά μέσο όρο 23,3 πόντους,

Sources: Grizzlies guard MarShon Brooks has agreed to a guaranteed two-year deal with Memphis. Brooks has scored 70 points over three games in his first 10-day contract.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 6 Απριλίου 2018