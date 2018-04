Νυστέρι για τον Νοβίτσκι!

Νοβίτσκι από του... χρόνου -πλέον- στους Μάβερικς!

Ο Γερμανός σταρ υποβλήθηκε από τώρα σε επέμβαση στον αριστερό του αστράγαλο ώστε να είναι πανέτοιμος με την έναρξη της νέας σεζόν.

Άλλωστε το Ντάλας δεν πέρασε στα playoffs, οπότε υπήρχε και η δυνατότητα γι' αυτήν την επέμβαση την δεδομένη χρονική στιγμή.

Sources: Dirk Nowitzki underwent surgery on his left ankle this morning and will miss the rest of the season. The surgery is considered relatively minor and is not expected to affect his decision on whether to return for a 21st season.

