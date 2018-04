Ο Σίμονς στα 10 τελευταία ματς έχει triple double σε μέσο όρο (pic)

Ο γκαρντ των Σίξερς είναι ισχυρός υποψήφιος για το βραβείο του rookie της χρονιάς και ο ίδιος φροντίζει καθημερινά να το επιβεβαιώνει.

Ο Μπεν Σίμονς στα τελευταία 10 παιχνίδια της ομάδας του μετρά triple double σε μέσο όρο. Αναλυτικά έχει 13.2 πόντους, 10.1 ριμπάουντ και 11.8 ασίστ προσφέροντας τα μέγιστα στην ομάδα του.

Ben Simmons is averaging a triple-double during the @sixers' current 10 game winning streak.

His numbers:

13.2 PTS

56.9 FG%

11.8 AST

10.1 REB

1.8 STLhttps://t.co/tS6B48r6Kn pic.twitter.com/TJhHZtKuh6

— NBA.com/Stats (@nbastats) 3 Απριλίου 2018