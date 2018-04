Ο Ρέτζι Μπούλοκ των Πίστονς υποστηρίζει ανοιχτά την transgender κοινότητα! (vids)

Η αδερφή του επέλεξε να είναι κάτι «διαφορετικό» και το πλήρωσε με την ζωή της.

Τον Ιούλιο του 2014, ο Κέβιν Λονγκ ή αλλιώς η Μία Χέντερσον, δέχθηκε επίθεση μέχρι θανάτου με μαχαιριές στην Βαλτιμόρη, στην ηλικία των 26 ετών. Το άψυχο σώμα της ήταν σε τόσο άσχημη κατάσταση, που μέχρι και οι Αστυνομικές Αρχές δεν μπορούσαν να κάνουν την ταυτοποίηση.

Αυτό ήταν κάτι που αναμφίβολα σημάδεψε την ζωή του Ρέτζι Μπούλοκ, ο οποίος πλέον «εκμεταλλεύεται» τον τίτλο του «ΝΒΑ star», με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο ως προς το θέμα των trans και την αποδοχή αυτών.

.@ReggieBullock35 opens up about the senseless murder of his transgender sister.https://t.co/O73H4z29tn

— Herd w/Colin Cowherd (@TheHerd) 26 Αυγούστου 2016

Με αφορμή την International Transgender Day of Visibility (31/03) - διεθνής ημέρα για τον εορτασμό των τρανσέξουαλ και την ευαισθητοποίηση για τις διακρίσεις που αντιμετωπίζουν αυτά τα άτομα παγκοσμίως - ο φόργουορντ των Πίστονς διοργάνωσε μια βραδιά «Pride» στο Ντιτρόιτ, για να δείξει έμπρακτα την στήριξή του στην LGBTQ κοινότητα και να μοιραστεί με τον κόσμο την ιστορία του.

Σε αυτή την εκδήλωση βρέθηκαν κι εκπρόσωποι των οργανώσεων GLAAD και Athlete Ally, οι οποίες προασπίζονται τα δικαιώματα των trans και φροντίζουν να ενημερώνουν νεότερα παιδιά, αλλά και αθλητές, γι' αυτό το θέμα, με σκοπό να εξαλειφθεί κάθε είδους ρατσισμού στα σπορ.

«Το αντίκτυπο που είχε στην ζωή μου και το πόσο ευτυχισμένη έδειχνε που ήταν ο εαυτός της, ήταν πάντα κάτι που έμεινε μέσα μου, ακόμα κι όταν "έφυγε". Ήταν δύσκολο να αποδεχτώ τι είχε συμβεί μεγαλώνοντας. Δεν ήξερα πολλά γι' αυτό το θέμα. Σκεφτόμουν τι θα πουν οι συμπαίκτες μου, ο κόσμος, αν η αδερφή μου ερχόταν στο γήπεδο. Είναι κάτι που με πληγώνει, ένα από τα πιο ανόητα πράγματα που έχω σκεφτεί ποτέ, αλλά ήμουν ανίδεος κι αισθανόμουν άβολα με αυτό», δήλωσε σε πρόσφατο βίντεο των Πίστονς ο Μπούλοκ, που έχει κάνει τατουάζ το «LGBTQ» στο πόδι του.

Following the death of @ReggieBullock35's transgender sister Mia Henderson, he has pledged to take a stand for Transgender awareness and acceptance. He met with representatives of @GLAAD & @AthleteAlly & hosted a Pride Night to show his support for the LGBTQ community. pic.twitter.com/cOOsFbuYtl — Detroit Pistons (@DetroitPistons) 31 Μαρτίου 2018

Το 2015, ένας άνδρας κατηγορήθηκε για δολοφονία α' βαθμού της Μία Χάντερσον, αλλά λίγο αργότερα αθωώθηκε από όλες τις κατηγορίες.

Τουλάχιστον 27 transgender Αμερικανοί πολίτες δολοφονήθηκαν το 2017, αριθμός που αποτελεί... ρεκόρ!

Σε λίγες ημέρες, το «The Players Tribune» θα παρουσιάσει αναλυτικό αφιέρωμα στην δραματική ιστορία του Ρέτζι Μπούλοκ, ο οποίος προσπαθεί να ηγηθεί των δικαιωμάτων των trans.

Γιατί πολύ απλά, οι αθλητές δεν είναι μόνο για να «σκάνε και να ντριμπλάρουν»...