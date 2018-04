Καυγάς, αποβολές και μία «αδέσποτη» σε διαιτητή στο Νετς - Πίστονς (vid)

Στην αναμέτρηση των Νετς με τους Πίστονς «άναψαν» τα αίματα στην τρίτη περίοδο.

Ντράμοντ και Έισι διεκδίκησαν με υπερβολικό ζήλο ένα ριμπάουντ και στη συνέχεια ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο. Ο καυγάς δεν άργησε με τον έναν εκ των διαιτητών να μπαίνει στη μέση να τους χωρίσει και να δέχεται κατά λάθος χτύπημα από τον ψηλό των Νετς.

Όπως εύκολα καταλαβαίνετε αποβλήθηκαν αμφότεροι και τους περιμένει πρόστιμο.

Quincy Acy and Andre Drummond square up, Acy inadvertently hits an official in the face pic.twitter.com/YIcQZlx0h0

— Dime on UPROXX (@DimeUPROXX) 2 Απριλίου 2018