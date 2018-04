Ευκαιρία να δείξει πως είναι παίκτης επιπέδου ΝΒΑ θα έχει ο Τζέρεμι Έβανς.

Ο παίκτης που βρέθηκε πολύ κόντα στους «πράσινους» πριν πάρουν τον Πέιν, έβαλε την υπογραφή του σε δεκαήμερο συμβόλαιο με τους Χοκς, κάτι που αναφέρει και το ESPN

Φέτος αγωνιζόταν στους Bayhawks της G-League και είχε 15,3 πόντους, 9,9 ριμπάουντ και 1,4 τάπες ανά ματς.

The Atlanta Hawks are signing Jeremy Evans to a 10-day contract, league sources told ESPN.

— Ian Begley (@IanBegley) 31 Μαρτίου 2018