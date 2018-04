Τώρα που λείπει ο Ίρβινγκ, η Βοστώνη αναγκάζεται να βρει άλλους ήρωες.

Κάτι τέτοιο έκανε και ο Τζέισον Τέιτουμ με τους Ράπτορς. Ο rookie είχε 24 πόντους με 9-16 σουτ, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ, κάτι που επέτρεψε στους Σελτικς να νικήσουν με 110-99.

Δείτε τα όσα έκανε

Jayson Tatum paces the @Celtics big Eastern Conference victory at home with 24 PTS, 6 REB! #Celtics pic.twitter.com/rKvuo1dOk3

— NBA (@NBA) 1 Απριλίου 2018