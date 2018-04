«Σοκαριστική» πτώση ο ΜακΚό, έβαλε τα κλάματα ο Κάρτερ! (vids)

Άτυχος στάθηκε ο ΜακΚό στο ματς με τους Κινγκς.

Ο παίκτης των Ούοριορς νόμιζε πως θα βρει την κατάλληλη ισορροποία στον αέρα, χρησιμοποιώντας το σώμα του Κάρτερ, o Bινς που έβαλε τα κλάματα, τραβήχτηκε και ο άσσος των πρωταθλητών προσγειώθηκε άτσαλα στο παρκέ με το δεξί του πόδι.

Έδειξε να πονάει πονάει τόσο στη μέση όσο και στο πόδι του, ενώ ο Στιβ Κερ έτρεξε πανικόβλητος να δει τι συμβαίνει.

Μένει να δούμε από τις εξετάσεις πόσο θα απουσιάσει από τα παρκέ. Άλλος ένας τραυματισμός για τους Ουόριορς φέτος.

Δείτε την αντίδραση του «Vinsanity»

Vince Carter was visibly distraught as Patrick McCaw gets placed on the stretcher pic.twitter.com/3bb3LHxzlJ

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) 1 Απριλίου 2018