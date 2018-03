Ο σέντερ των Πέλικανς φημίζεται για δύο πράγματα. Για τις μπασκετικές του ικανότητες και για τα ενωμένα πυκνά φρύδια του.

Ο Άντονι Ντέιβις αποφάσισε on camera να τα ξυρίσει διαχωρίζοντάς τα μεταξύ τους.

Δείτε το βίντεο που έχει «σοκάρει» τον κόσμο του ΝΒΑ...

The people have spoken, time for a little change... pic.twitter.com/i5GiGdMei9

— Anthony Davis (@AntDavis23) 31 Μαρτίου 2018