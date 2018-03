Ξεπέρασε τον Τζόρνταν ο ΛεΜπρόν! (pic & vid)

Το ένα ρεκόρ μετά το άλλο σπάει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς! Ο «βασιλιάς», σκόραρε πάνω από 10 πόντους κόντρα στους Πέλικανς και έγινε ο παίκτης με τα περισσότερα παιχνίδια στο ΝΒΑ όπου έχει σημειώσει διψήφιο αριθμό πόντων.

Ο Λεμπρόν, έφτασε τα 867 συνεχόμενα παιχνίδια, ξεπερνώντας για ένα τον Τζόρνταν ο οποίος το 2001 είχε σταματήσει στα 866.

Congrats to @KingJames of the @Cavs on setting the new record for consecutive games with double-digits! #ThisIsWhyWePlay #AllForOne pic.twitter.com/ImSMu97tbc

— NBA (@NBA) 31 Μαρτίου 2018