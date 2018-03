Οι Μπακς «κλείδωσαν» την πρώτη θέση των Ρόκετς στη Δύση! (pic)

Πρώτη θέση για τους Ρόκετς στη Δύση και πλεονέκτημα έδρας στα playoffs!

Η ομάδα του Τζέιμς Χάρντεν, πέντε αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση της regular season στο ΝΒΑ, δεν έχει να αγχώνεται σε τίποτα, αφού κατέλαβε την κορυφή στην δυτική περιφέρεια, με ρεκόρ 61-14.

Σε αυτό έβαλαν το... χεράκι τους και οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Μπακς, αφού πέρασαν από την έδρα των Ουόριορς με 116-107.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που οι Ρόκετς καταλαμβάνουν την 1η θέση στη Δύση, μετά τους «πολεμιστές», που είχαν το... μονοπώλιο από το 2014.

There's no place like home. #Rockets clinch best record in West and home court advantage for the Western Conference Playoffs. #RunAsOne pic.twitter.com/TxxmEBZapY

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 30 Μαρτίου 2018