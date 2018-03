Συνεχίζει την εντυπωσιακή του παρουσία κόντρα στους Ουόριορς ο Γιάνναρος! Ο «Greek Freak» έχει φτάσει τους 17 πόντους στο ημίχρονο, ενώ ανάγκασε τον Ντουράντ απλά να τον κοιτάει να καρφώνει μπροστά του!

Giannis BEASTS KD on the break for the slam!!#FearTheDeer pic.twitter.com/UPVC97AVOZ

— Milwaukee Bucks (@Bucks) 30 Μαρτίου 2018