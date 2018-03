Ρέι Άλεν: «Πήραμε ένα πρωτάθλημα με τους Σέλτικς, απολογήθηκα στον Πιρς»

Στην Βοστώνη βρέθηκε ο Ρέι Άλεν για την παρουσίαση του βιβλίου του «From the Outside: My Journey through Life and the Game I Love».

Μιλώντας στο «ESPN» αναφέρθηκε σε αυτή την εμπειρία: «Δεν ήξερα πως θα αντιδράσει ο κόσμος στην Βοστώνη ή αν νοιάζεται ακόμα να με δει. Ή αν με έχουν ξεπεράσει, επειδή έφυγα. Γνωρίζω πως ο κόσμος είναι αναστατωμένος, επειδή έφυγα, αλλά θέλω να ξέρει το εξής: Πήραμε ένα πρωτάθλημα μαζί! Έχουμε ένα λάβαρο ψηλά στην οροφή. Αυτό είναι πιο σημαντικό για εμένα, από το οτιδήποτε. Είναι πιο εύκολο αυτό για τους οπαδούς, επειδή είδαν ότι πήρα πρωτάθλημα και με το Μαϊάμι την επόμενη χρονιά. Πολλοί μιλούν γι' αυτό και τους φέρνει άγχος και λένε "δεν νικήσαμε εμείς". Είναι σημαντικό όμως να καταλάβουν πωςήμουν εδώ για 5 χρόνια και κάναμε σπουδαία πράγματα μαζί».

Έπειτα, σχολίασε το γεγονός πως βοήθησε την πόλη που έμεινε για 5 χρόνια να αναπτυχθεί: «Κάποια στιγμή σκέφτηκα "Νοιάζεται κανείς για το ότι συνέβαλα σε αυτή την πόλη; Όχι μόνο στο παρκέ, αλλά κι εκτός". Γιατί με την επίθεση που δεχόμουν διαδικτυακά, φαινόταν ότι κανείς δεν νοιάστηκε που μάζεψα εκατομμύρια δολάρια για τον διαβήτη. Που κάναμε εργαστήρια υπολογιστών σε σχολεία της Βοστώνης. Κι αυτό, επειδή ιέλαμε να χτίσουμε μια κοινότητα και να την κάνουμε καλύτερη, να έχουμε ένα αντίκτυπο και να δώσουμε στον κόσμο ό,τι μας έδωσε από την στήριξή του. Τώρα, είμαι ένας κακός άνθρωπος. Είμαι όμως ακόμα εγώ και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά».

Όσο για το γεγονός ότι δεν πήγε στην τελετή απόσυρσης της φανέλας του Πολ Πιρς στο «TD Garden», υποστήριξε: «Είναι τόσο μπερδεμένο, επειδή δέχεσαι τόσα μηνύματα, με απειλές θανάτου, που αναφέρουν "Καλύτερα να μην έρθεις ποτέ πίσω στη Βοστώνη". Αλλά μετά, λένε "Πώς και δεν ήρθες στην τελετής; Είσαι προδότης". Δεν το καταλαβαίνω. Θέλετε να έρθω; Δεν θέλετε να έρθω; Με αγαπάτε; Δεν με αγαπάτε; Τι ακριβώς συμβαίνει;».

Στην συνέχεια πρόσθεσε: «Ο χρόνος είναι ο καλύτερος γιατρός. Έχω χαρεί πολύ με ό,τι έχει συμβεί στην ζωή μου και τα πράγματα που έχω βιώσει. Η οικογένειά μου με κρατάει προσγειωμένο. Εκτιμώ τη ζωή που έχω ζήσει. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το διάστημα που έζησα στην Βοστώνη και τους ανθρώπους που γνώρισα εδώ».

Σχετικά με το γεγονός πως η ομάδα του 2008 σχεδιάζει να συναντηθεί, με αφορμή την συμπλήρωση 10 χρόνων από την κατάκτηση του πρωταθλήματος, με τον ίδιο να απουσιάζει, σχολίασε: «Δεν έχω καμία εχθρότητα με κανέναν. Ήμουν ευτυχισμένος που έκανα ό,τι έκανα στη Βοστώνη. Ένιωσα σαν να είχα το προνόμιο να είμαι μέσα σε αυτή την κατάσταση. Το να είσαι Σέλτικ - και οι περισσότεροι το ξέρουν - μπορεί να είναι σκληρό για μερικούς ανθρώπους, αλλά το αγάπησα».

Τέλος, για την σχέση του με τον Πιρς τόνισε: «Ο Πιρς κι εγώ μιλήσαμε και του απολογήθηκα. Τού είπα "Κοίτα να δεις, δεν είναι προσωπικό. Δεν προσπάθησα να σε κάνω να νιώσεις λιγότερο αδερφός μου ή συμπαίκτης μου". Ήμουν σε μια δύσκολη κατάσταση και πριν να το καταλάβω, ξέφυγε και προσπάθησα να την συγκρατήσω. Ακόμα κι όταν πήγα στο Μαϊάμι σκεφτόμουν πως αυτό είναι τρελό. Αλλά πρέπει να κάνεις τις επιλογές σου και να προχωράς με αυτές».