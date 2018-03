Έγινε πατέρας ο Λίλαρντ! (pics)

Την πιο όμορφη στιγμή της ζωής του περνά ο Ντέιμιαν Λίλαρντ!

Ο 27χρονος γκαρντ των Μπλέιζερς έγινε για πρώτη φορά πατέρας και απολαμβάνει τις πρώτες ώρες με τον γιο του!

Ο ίδιος, μετά τη νίκη της ομάδας του στην έδρα των Πέλικανς (103-107) και τους 41 πόντους που μέτρησε, βρήκε μήνυμα στο κινητό του από την κοπέλα του, η οποία τον ενημέρωσε ότι γεννάει!

Εκείνος έφυγε εννοείται απευθείας για το Πόρτλαντ, για να καλωσορίσει τον Ντέιμιαν Τζούνιορ!

Όπως ενημέρωσαν οι Μπλέιζερς, ο Λίλαρντ θα λείψει από το ματς με τους Γκρίζλις.

Damian Lillard said he found out his girlfriend was in labor after the game, when there was a message waiting for him: "Get home."

"I'm excited," he said, wearing a big grin. "Been waiting."

— Joe Freeman (@BlazerFreeman) 28 Μαρτίου 2018