«Έπιασε» τον Τζόρνταν και έγραψε ιστορία ο ΛεΜπρόν! (pic & vid)

Πριν από την αναμέτρηση με τους Σάρλοτ Χόρνετς, ο «βασιλιάς» φλέρταρε με αυτό το ξεχωριστό ρεκόρ και όπως αποδείχθηκε δεν χρειάστηκε καν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου και ύστερα από alley oop κάρφωμα «έγραψε» 10 πόντους στην στατιστική του και έφτασε τα 866 συνεχόμενα παιχνίδια με 10+ πόντους!

Το ίδιο ρεκόρ ανήκε και στον Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος είχε 866 σερί ματς με 10 ή περισσότερους πόντους.

Η τελευταία φορά που ο ΛεΜπρόν ήταν μονοψήφιος ήταν στις 5 Ιανουαρίου 2007 κόντρα στους Μιλγουόκι Μπακς.

With his 10th point, LeBron James has scored at least 10 points for the 866th straight regular season game, tying Michael Jordan for the longest streak in NBA history.

The last time he didn’t score in double-figures in a regular season game was January 5, 2007 vs the Bucks (8). pic.twitter.com/dIlfdhdlgG

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) 28 Μαρτίου 2018