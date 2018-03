Τραυματισμός του Εμπίντ και αγωνία στους Σίξερς (vid)

Με τους Σίξερς να παλεύουν για την τρίτη θέση στην Ανατολή η αγωνία κορυφώνεται μετά τον τραυματισμό του Ζοέλ Εμπίντ στο ματς με τους Νικς. Ο ηγέτης της ομάδας χτύπησε στην προσπάθεια να κάνει σκριν στον Φουλτζ με τον συμπαίκτη του να τον βρίσκει στο κεφάλι, με συνέπεια να χάσει όλο το δεύτερο ημίχρονο. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για κάτι απλό, ωστόσο αν δεν γίνουν οι εξετάσεις, είναι λογικό να υπάρχει αγωνία.

Joel Embiid went to the locker room after a collision with Markelle Fultz pic.twitter.com/Mt6R7BC0fS

— Yahoo Sports NBA (@YahooSportsNBA) March 28, 2018