Επέστρεψε ορεξάτος ο Φουλτζ (vid)

Την περασμένη Δευτέρα επέστρεψε μετά τον σοβαρό τραυματισμό του, πραγματοποιώντας την πρώτη του επίσημη εμφάνιση με τη φανέλα των Σίξερς. Ο λόγος για τον Μαρκέλ Φουλτζ έναν από τους μεγάλους άτυχους της φετινής χρονιάς. Ο νεαρός γκαρντ που ήταν νούμερο 1 στα draft έχει αρχίσει σιγά-σιγά να ανεβάζει στροφές, δείχνοντας μάλιστα πως εκτός από την επίθεση είναι καλός και στην άμυνα, κάτι που κατάλαβε καλά ο Τρέι Μπουρκ μετά την τάπα που δέχθηκε.

Markelle Fultz gets up for the @sixers block!#HereTheyCome #NBARooks pic.twitter.com/m0QE3QmGg9

— NBA (@NBA) March 28, 2018