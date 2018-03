Η βραδιά που ο Τζόρνταν σταμάτησε στους 69 πόντους! (pics & vids)

Στις 28 Μαρτίου 1990, ο Μάικλ Τζόρνταν πραγματοποιούσε το καλύτερο επιθετικό του παιχνίδι στο ΝΒΑ. Άλλωστε τον... προϊδέαζε και ο αντίπαλος, αφού απέναντι στους Κλίβελαντ Καβαλίερς είχε πραγματοποιήσει τις καλύτερες εμφανίσεις της καριέρας του...

Συγκεκριμένα τελείωσε το ματς με 69 πόντους έχοντας 21/31 δίποντα, 2/6 τρίποντα και 21/23 ελεύθερες βολές σε 50' συμμετοχής, ενώ έκανε ρεκόρ καριέρας και στα ριμπάουντ μαζεύοντας 18 «σκουπίδια». Παράλληλα μοίρασε έξι ασίστ και έκλεψε τέσσερις φορές τη μπάλα από τους αντιπάλους του αναγκάζοντας τους 20.273 θεατές που βρέθηκαν στο «Richfield Coliseum» να τον χειροκροτήσουν.

Είχε περάσει και ένα χρόνος από το περίφημο «The Shot» με το οποίο είχε αποκλείσει τους Καβς από τον α' γύρο των playoffs στην Ανατολή. Οι μνήμες από τα κατορθώματα του «Αέρινου» ήταν κάτι παραπάνω από «νωπές» και εκείνος φρόντισε να τους υπενθυμίσει ποιος είναι το... πραγματικό αφεντικό. Άλλωστε οι Καβαλίερς διέθεταν εξαιρετική ομάδα εκείνη την περίοδο με παίκτες όπως ο Μαρκ Πράις, ο Μπραντ Ντόχερτι, ο Λάρι Νανς και ο... άτυχος (μιας και τον μάρκαρε συνέχεια) Κρεγκ Ίλο.

Να σημειωθεί ότι την παραμονή του αγώνα είχε προηγηθεί και πρωτοσέλιδο εφημερίδας του Κλίβελαντ, το οποίο ανέφερε ότι ο Ιλο θα σταματήσει τον Τζόρνταν. Βούτυρο στο ψωμί του σούπερ σταρ του ΝΒΑ, ο οποίος πήρε το επιπλέον κίνητρο για να γράψει την δική του ιστορία στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Τελικό σκορ Κλίβελαντ Καβαλίερς-Σικάγο Μπουλς 113-117 στην παράταση (κανονικός αγώνας 105-105) με τον Μάικλ Τζόρνταν να σκοράρει 16 πόντους στην πρώτη περίοδο, 15 στην δεύτερη, 20 στην τρίτη, 10 στην τέταρτη και 8 από τους 12 των Μπουλς στον έξτρα χρόνο. Δεύτερος σκόρερ με 16 πόντους ήταν ο Χόρας Γκραντ, ενώ ο Σκότι Πίπεν ήταν άστοχος με 7 πόντους και 3/10 σουτ.

«Αυτή είναι η κορυφαία εμφάνιση της καριέρας μου. Όταν σημείωσα 63 στην Βοστόνη χάσαμε. Αυτή τη φορά νικήσαμε, οπότε έχει μεγαλύτερη αξία» ήταν τα λόγια του Τζόρνταν μετά το ματς, από το οποίο «σφραγίστηκε» η συμμετοχή των Σικάγο Μπουλς στα playoffs της σεζόν 1989-1990.

Today is the anniversary of MJ's career-high 69 point game. It's crazy how easy he made it look lol pic.twitter.com/PQ8wFH8E9L

— SLAM Magazine (@SLAMonline) 28 Μαρτίου 2018