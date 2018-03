Δεν υπογράφει σε ομάδα, λόγω οικογενειακού προβλήματος ο Μπόγκουτ

Μπορεί το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων να ήταν έντονο, αλλά ο Άντριου Μπόγκουτ αποφάσισε να μην υπογράψει κάπου.

Ο λόγος ήταν πως ο 33χρονος σέντερ επέλεξε να μείνει κοντά στη σύζυγό του, η οποία περνά μια δύσκολη εγκυμοσύνη, στο δεύτερό τους παιδί.

Συνεπώς, από την 1η Ιουλίου που αρχίζει και η free agency, θα συζητήσει με ομάδες.

Free agent Andrew Bogut had interest from several NBA teams, but plans to care for his wife, who's in high-risk pregnancy with their pending second child. He's expected to be ready for July 1 free agency.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 27 Μαρτίου 2018