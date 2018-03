Ρέι Άλεν: «Στο ΝΒΑ δεν υπάρχει αφοσίωση σε ομάδες, είναι business» (vid)

0% Γκανιότα* & Αποκλειστικά Ειδικά Στοιχήματα στη Novibet * Αφορά την επιλογή «Νικητής Αγώνα» σε επιλεγμένα παιχνίδια πριν την έναρξη''.

Ο βετεράνος γκαρντ και ένας από τους καλύτερους σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ, μίλησε με αφορμή την έκδοση του βιβλίου για τον ίδιο και την ζωή του και μεταξύ άλλων στάθηκε στην απόφασή του να αποχωρήσει από τους Σέλτικς προκαλώντας... έκρηξη αντιδράσεων.

«Δεν ήξερα ότι θα φύγω από τους Σέλτικς και δεν γνώριζα τι θα κάνω το καλοκαίρι. Άλλωστε οι περισσότεροι που μένουν free agents δεν ξέρουν. Εκείνη τη περίοδο ήθελα το καλύτερο για μένα και την οικογένειά μου. Να έχω τις περισσότερες πιθανότητες να νικήσω. Τότε είχα προτάσεις από το Μέμφις, τη Μινεσότα και το Μαϊάμι. Οπότε πείτε μου εσείς τι να επέλεγα...» δήλωσε μεταξύ άλλων και στάθηκε στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν.

«Σίγουρα θα υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι θα ήταν δυσαρεστημένοι που αποφάσισα να φύγω. Όμως οι συγκεκριμένες αποφάσεις επηρεάζουν τις ζωές και άλλων ανθρώπων, της οικογένειάς μου. Και πάντα στις αποφάσεις που παίρνω, τις παίρνω μαζί με τους δικούς μου ανθρώπους. Ξέρω ότι απογοήτευσα πολλούς που με θαύμαζαν και πίστευαν σε μένα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι έσβησαν τα συναισθήματά μου για τη Βοστώνη και τον κόσμο για τον οποίο έπαιξα. Ήταν ιδιαίτερες οι στιγμές που έζησα εκεί. Το σίγουρο είναι ότι η ομάδα μένει. Οι παίκτες πάνε και έρχονται. Οπότε κοιτάμε το καλύτερο για τις καριέρες μας».

Όσο σε ερώτηση για το αν στο ΝΒΑ υπάρχει αφοσίωση στις ομάδες; «Όχι, δεν υπάρχει αφοσίωση. Είναι business. Υπογράφουμε συμβόλαια, γινόμαστε trade, έτσι είναι η φύση των σπορ».

There is no 'loyalty' in the NBA: Ray Allen opens up about his departure from Boston. pic.twitter.com/o77kJ8yyCs

