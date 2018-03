Αποθέωση Τζαμπάρ σε Γιάννη: «Τον βλέπεις και μένεις με το στόμα ανοικτό!» (pic)

Ο θρύλος του ΝΒΑ και πρώτος σκόρερ στην ιστορία της λίγκας μίλησε με κολακευτικά λόγια για τον Γιάννη ενώ έστειλε και το δικό του μήνυμα στους Μιλγουόκι Μπακς!

«Η απίστευτη αθλητικότητα του Γιάννη Αντετοκούνμπο κάνει το μπάσκετ ένα φοβερό άθλημα. Είναι δύσκολο να τον βλέπεις να παίζει και να μην μένεις με το στόμα ανοικτό. Μπράβο Μπακς που του δώσατε την ευκαιρία να λάμψει!»

Δείτε το φοβερό ποστάρισμα του Καρίμ

Giannis Antetokounmpo’s astounding athleticism is making basketball an extreme sport. Hard to watch @Giannis_An34 without your jaw hanging open... Go @Bucks for giving him the chance to shine! https://t.co/kvelWTHAmC

— Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) 26 Μαρτίου 2018