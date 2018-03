Αγωνίστηκε στην Κηφισιά και πλέον στους... Σέλτικς! (pic)

Ο 30χρονος γκαρντ πέρασε την τελευταία διετία στην G-League αλλά όπως ανέφερε ο έγκυρος Άντριαν Βοϊναρόφσκι θα υπογράψει 10ήμερο συμβόλαιο με την ομάδα της Βοστόνης.

Ο Σάιλας ήταν παίκτης της Κηφισιάς πριν από τρία χρόνιας έχοντας αγωνιστεί σε 14 ματς με 11,9 πόντους κατά μέσο όρο, έχοντας επίσης 3,2 ριμπάουντ.

Μάλιστα το καλύτερο παιχνίδι του ήταν εναντίον του Παναθηναϊκού, όταν και πέτυχε 23 πόντους με 4/10 σουτ και 13/13 βολές.

G League guard Xavier Silas will sign a 10-day contract with the Boston Celtics, league source tells ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 27 Μαρτίου 2018