Νοσοκομείο οι Ουόριορς, επτά παίκτες εκτός! (pic)

Στην αναμέτρηση με τους Ιντιάνα Πέισερς (27/3) είναι απορίας άξιο εάν και εφόσον καταφέρουν οι Ουόριορς να συμπληρώσουν ομάδα!

Ούτε ένας, ούτε δύο αλλά επτά παίκτες παραμένουν εκτός, καθένας με διαφορετικά προβλήματα.

Συγκεκριμένα νοκ άουτ έχουν τεθεί οι Στεφ Κάρι, Κέβιν Ντουράντ, Ντρέιμοντ Γκριν, Κλέι Τόμπσον, Όμρι Κάσπι, Κουίν Κουκ και Κρις Μπούσερ!

Warriors injury report for Pacers: Quinn Cook (knee contusion), Draymond Green (flu-like symptoms) probable. Chris Boucher (sprained ankle), Omri Casspi (sprained ankle) doubtful. Stephen Curry (MCL sprain), Kevin Durant (right rib soreness), Klay Thompson (fractured thumb) out.

— Marc J. Spears (@MarcJSpearsESPN) 27 Μαρτίου 2018