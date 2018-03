Αποθέωσαν Φουλτζ οι φίλαθλοι των Σίξερς! (vid)

Επιτέλους επιστροφή στις αγωνιστικές υποχρεώσεις για το Νο.1 του draft.

Ο Μαρκέλ Φουλτζ πάτησε παρκέ για επίσημο αγώνα των Σίξερς, γυρίζοντας μετά 68 παιχνίδια που απουσίαζε λόγω προβλήματος στον ώμο.

Το κοινό της Φιλαδέλφεια τον καλωσόρισε με ένα θερμό standing ovation, δείχνοντας τη στήριξη τους, ενώ ο ίδιος τους... ζέστανε με ένα όμορφο lay-up.

Γεμίζει το «οπλοστάσιο» των εξαιρετικά ταλαντούχων Σίξερς!

Fultz checks in and scores in his return on @NBATV #HereTheyCome pic.twitter.com/33COlay5pH

— NBA (@NBA) 26 Μαρτίου 2018