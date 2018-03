Θρηνεί η G-League τον θάνατο του Ζέκε Άπσο (pics)

Δύο μέρες μετά την καρδιακή προσβολή που υπέστη σε αγώνα, ο Ζέκε Άπσο δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο.

Πλήθος κόσμου, συγκλονισμένο από την άσχημη είδηση, εκφράζει τα συλλυπητήριά του στα οικεία του πρόσωπα, μεταξύ αυτών και ο πρόεδρος της G-League, Μάλκολμ Τέρνερ.

«Η οικογένεια της G-League είναι συντετριμμένη από τον τραγικό θάνατο του Ζέκε Άπσο. Ο Ζέκε ήταν ένας ξεχωριστός νέος, που η δυνατή πίστη στον εαυτό του και η ασυνήθιστη επιμονή του τον οδήγησαν σε μια πετυχημένη επαγγελματική καριέρα. Αγαπητό μέλος των Grand Rapids Drive, η συνεχής βελτίωση του Ζέκε και η ακούραστη εργασιακή ηθική του ήταν χαρακτηριστικά του. Εκφράζουμε τα βαθύτατα συλύπητήριά μας στην οικογένεια, στους φίλους του και στο σύλλογο των Drive», ήταν το μήνυμα του.

Παίκτες του ΝΒΑ επίσης εξέφρασαν την θλίψη τους.

NBA G League President Malcolm Turner released the following statement regarding the passing of Grand Rapids Drive guard/forward Zeke Upshaw: pic.twitter.com/F78kIZEocC

— NBA G League (@nbagleague) 26 Μαρτίου 2018