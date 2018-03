Η άσκηση του Χέιγουαρντ με τις μπίλιες (vid)

Ο φόργουορντ των Σέλτικς στάθηκε άτυχος στην πρεμιέρα του ΝΒΑ αφού τραυματίστηκε σοβαρά. Έκτοτε χειρουργήθηκε και πλέον ολοκληρώνει σιγά σιγά το στάδιο της αποθεραπείας του.

Ο Γκόρντον Χέιγουαρντ αισθάνεται πολύ καλύτερα χάρη σε κάποιες ιδιαίτερε ασκήσεις.

Μία από αυτές τον υποχρεώνει να μαζεύει μπίλιες από το πάτωμα και να χρονομετρεί την ώρα που χρειάζεται για να τις βάλει σε ένα κουτί.

Δείτε την άσκηση...

Every day I'm a step closer to being back. @PlayersTribune pic.twitter.com/zExMdb419r

— Gordon Hayward (@gordonhayward) 26 Μαρτίου 2018