Συγκίνησε την σύζυγό του Τομ Χανκς η ιστορία του Γιάννη! (pic)

Με σχετική ανάρτηση στο twitter, η σύζυγος του διάσημου ηθοποιού δεν έκρυψε την συγκίνησή της για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

«Τι σπουδαία ιστορία στο "60 Minutes" Γιάννη Αντετοκούνμπο! Μπορεί να είσαι ο Greek Freak, αλλά είσαι πηγή έμπνευσης. Μπακς, κάνατε μια έξυπνη κίνηση» ήταν το σχετικό της ποστάρισμα.

.@Giannis_An34 What a great profile on @60Minutes tonight! You may be the #GreekFreak but you are an inspiration! @Bucks Smart move! #basketball #greece

— Rita Wilson (@RitaWilson) 26 Μαρτίου 2018