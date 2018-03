H συγνώμη του Ο' Κουίν στον Χόρνατσεκ για τις... φωνές του!

Ο σέντερ των Νικς είχε μια διένεξη με τον Τζεφ Χόρνατσεκ ωστόσο θέλησε να ζητήσει συγνώμη για την αντίδρασή του.

«Είμαι ο πρώτος που θα πει ότι ήταν λάθος η ενέργειά μου. Δεν έπρεπε να αντιμιλήσω. Επειδή κάποιος μου μιλάει έντονα, δεν σημαίνει ότι πρέπει και εγώ να κάνω το ίδιο» ήταν τα λόγια του Ο' Κουίν.

Μάλιστα ο ίδιος ο τεχνικός των Νικς είχε δώσει τέλος στο επεισόδιο αμέσως μετά από το τέλος εκείνου του αγώνα: «Τελείωσε από τη στιγμή που ολοκληρώθηκε το τάιμ άουτ. Αυτά τα πράγματα συμβαίνουν στις ομάδες» ήταν τα λόγια του Χόρνατσεκ.

Θυμηθείτε τι είχε γίνει

