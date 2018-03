Τρίτος στην ιστορία του ΝΒΑ ο ΛεΜπρόν με τουλάχιστον 2000 πόντους σε 10 σεζόν (pic)

Σπουδαίο κατόρθωμα για τον «Βασιλιά» στην αναμέτρηση των Καβαλίερς με τους Νετς.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεπέρασε τους 2000 πόντους κάτι που έχει κάνει συνολικά πλέον σε 10 διαφορετικές σεζόν

Ο Τζέιμς στη σχετική κατάταξη βρίσκεται πίσω μόνο από τους Καρλ Μαλόουν (12 φορές) και Μάικλ Τζόρνταν (11 φορές).

2K 10X. @KingJames just became the 3rd player in @NBAHistory to have 10 seasons with 2,000 points or more, joining Karl Malone (12) and Michael Jordan (11).#StriveForGreatness pic.twitter.com/vV7jGMP0oD

— Cleveland Cavaliers (@cavs) 25 Μαρτίου 2018