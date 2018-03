Το ντέρμπι της Δύσης κατέληξε στους Μπλέιζερς μιας και νίκησαν τους Θάντερ στην Οκλαχόμα με τον ΜακΚόλουμε να σκοράρει 19'' από το τέλος και να δίνει το προβάδισμα στην ομάδα του για το 107-105, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Αμινού με 1/2 βολές.

Ο ΜακΚόλουμ με 34 πόντους ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής ενώ ο Λίλαρντ πρόσθεσε άλλους 24 κι ο Νούρκιτς 17.

Για την ομάδα της Οκλαχόμα, ο Ουέστμπρουκ είχε 23 πόντους κι οι Άνταμς, Γκραντ 18 και 17 αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 17-34,35-23,28-25,25-26

The final minute of Blazers-Thunder was pic.twitter.com/qR77tRaFcp

— Bleacher Report (@BleacherReport) March 26, 2018