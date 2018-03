To Μιλγουόκι διπλασίασε τις νίκες του φέτος με το Σαν Αντόνιο, εδραιώθηκε στην 8η θέση της κατάταξης στην Ανατολή (ρεκόρ 39-34) και με τη ψυχολογία στα ύψη ετοιμάζει... βαλίτσες για την Καλιφόρνια, όπου μέσα σε πέντε μέρες θα παίξει με Λέικερς, Ουόριορς και Κλίπερς πριν «πετάξει» για το Κολοράντο, όπου θα αντιμετωπίσει τους Νάγκετς.

Οι Μπακς είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα με τους Σπερς που δεν κατάφεραν να ολοκληρώσουν το comeback αφού το τρίποντο του Μάρεϊ στο φινάλε δεν βρήκε στόχο κι έφτασαν στη νίκη με κορυφαίο σκόρερ τον Γιάννη Αντετοκούνμπο. Ο Greek Freak ξεπέρασε το διάστρεμμα που του στέρησε τη συμμετοχή στο ματς με τους Μπουλς και είχε 25 πόντους με 4/5 βολές, 6/12 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 10 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο και 3 λάθη στα 38' που έμεινε στο παρκέ!

Οι Μπακς έψαχναν μία «ηχηρή» νίκη για να πατήσουν γερά στα πόδια τους και να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση ενόψει της περιοδείας που αρχίζει αύριο (27/3) στη δυτική ακτή των ΗΠΑ απέναντι στους Σπερς που πριν από το ματς είχαν σερί 5-0 και στηρίχτηκαν στο δίδυμο των ΛαΜάρκους Όλντριτζ (34π., 7ριμπ.) και Πάου Γκασόλ (22π., 13ριμπ.). Το Μιλγουόκι ανέβασε... ταχύτητα στο τρίτο δωδεκάλεπτο όπου έκανε επιμέρους σκορ 41-28, το τρίποντο του Γιάννη διαμόρφωσε το 102-91 όμως οι Τεξανοί δεν είχαν πει την τελευταία τους λέξη, μειώνοντας σε απόσταση... αναπνοής. Παρ' όλα αυτά δεν κατάφεραν να στείλουν το ματς στην παράταση και το Μιλγουόκι πανηγύρισε τη νίκη με πρωταγωνιστές τους Αντετοκούνμπο, Μπλέντσο και Μίντλετον.