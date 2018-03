Έσπασε το ρεκόρ των Χόρνετς στα ριμπάουντ ο Χάουαρντ! (pic)

Δεν σταματάει να κατεβάζει ριμπάουντ τη φετινή σεζόν ο Χάουαρντ.

Ο σέντερ των Χόρνετς κατάφερε να γράψει ιστορία, αφού έφτασε τα 900, μια επίδοση που αποτελεί ρεκόρ στηβ ιστορία της ομάδας κατά τη διάρκεια μιας σεζόν. Τώρα μένει να δούμε πόσο θα ανεβάσει το επίτευγμα του, αφού μένουν αρκετά ματς ακόμα μέχρι να τελειώσει η regular season.

Αναγεννημένος «Superman» στη Σάρλοτ

DWIGHT HOWARD IS NOW THE HORNETS ALL-TIME SINGLE-SEASON REBOUNDING LEADER!!!! #BuzzCity

(previous: Larry Johnson - 899; 1991-92) pic.twitter.com/Kb72C0ArYA

— Charlotte Hornets (@hornets) 25 Μαρτίου 2018