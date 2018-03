Κάντε στην άκρη, ο Κρις «απογειώνεται»! (vid)

Είναι μία από τις λίγες... αχτίδες φωτός των Σανς (μαζί με Μπούκερ) τη φετινή σεζόν.

Ο Μαρκίς Κρις έκλεψε την παράσταση κόντρα στους Μάτζικ, αφού βρήκε τον αεροδιάδρομο και... απογειώθηκε!

Δείτε το κάρφωμα του

Marquese Chriss hammers it home!

The @suns hold a 46-38 lead over the @OrlandoMagic after Q2 on #NBA League Pass. pic.twitter.com/htlNclaGKd

— NBA (@NBA) 25 Μαρτίου 2018