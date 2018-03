Έτοιμος για το «Dancing with the Stars» ο Χάρντεν! (vid)

Είναι τρελό τυπάκι ο Τζέιμς Χάρντεν.

Ο Μούσιας χαλάρωνε με μουσικούλα στην προθέρμανση των Ρόκετς πριν το ματς με τους Πέλικανς και είπε να μας δείξει τις χορευτιικές του κινήσεις ακόμα και καθιστός.

Δείτε τον «χορευτή» Χάρντεν σε δράση

James Harden enjoying a pregame dance session before tonight's @NBATV action against the @PelicansNBA! pic.twitter.com/clWMSR8a5d

— NBA (@NBA) 25 Μαρτίου 2018