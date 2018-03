Magic όνομα και πράμα κόντρα στους Σανς.

Η ομάδα του Ορλάντο έκλεψε μπάλα με τον Χεζόνια, αυτός με πανέμορφη πάσα βρήκε τον Μακ, ο οποίος την ύψωσε για να έρθει ο Κροάτης και να καρφώσει εντυπωσιακά.

Απολαύστε τη φάση

The @OrlandoMagic get creative on the fastbreak! #PureMagic

TICKETS https://t.co/FZAFEdI0LN pic.twitter.com/qbiyIM7J3v

— NBA (@NBA) 25 Μαρτίου 2018