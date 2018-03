Δύσκολα χάνει το βραβείο του ΜVP o Χάρντεν.

Ο Μούσιας συνεχίζει να κάνει τα δικά του, αφού και κόντρα στους Πέλικανς ήταν απολαυστικός.

Ο ηγέτης του Χιούστον μέτρησε 27 πόντους, 8 ασίστ και 6 ριμπάουντ, βοηθώντας την ομάδα του να νικήσει τους Πέλικανς.

Απολαύστε τον

James Harden scores 27 PTS in three quarters to help the @HoustonRockets win their franchise record, 59th win of the season! #Rockets pic.twitter.com/M0qf2bu5PJ

— NBA (@NBA) 25 Μαρτίου 2018