Clutch έγινε ο Κάιλ Κούζμα κόντρα στους Γκρίζλις.

Ο rookie των Λέικερς το «μπουμπούνισε» το τριποντάκι του, κάνοντας το 96-89, 45 δευτερόλεπτα πριν το τέλος και οι λιμνάνθρωποι «κλέίδωσαν» τη νίκη.

Δείτε τη φάση

Kyle Kuzma comes through in the clutch!

The rook poured in 15 PTS in the final quarter, including this late bucket!#LakeShow 100 / #GrindCity 93 pic.twitter.com/MwysgVBYfG

— NBA (@NBA) 25 Μαρτίου 2018