Εκπληκτική σεζόν κάνουν φέτος οι Ρόκετς.

Η ομάδα του Ντ'Αντόνι υπέταξε και τους Πέλικανς και πλέον μετρά 59 νίκες.

Αυτός ο αριθμός φυσικά αποτελεί ρεκόρ στην ιστορία του Χιούστον όσον αφορά σε μια σεζόν.

Ασταμάτητες οι «ρουκέτες»

RT to congratulate the squad on the most wins in franchise history! #RunAsOne pic.twitter.com/sGwIZkv5We

— Houston Rockets (@HoustonRockets) 25 Μαρτίου 2018