«Μούσιας» είναι αυτός και φέτος έχει βάλει τις βάσεις για τον τίτλο του MVP.

Με το τρίποντο που θα δείτε στο παρακάτω video κάνει το 61-35 κόντρα στους Πέλικανς και έτσι έγινε ο πρώτος παίκτης που τη φετινή σεζόν ξεπερνά τους 2.000 πόντους.

James Harden is the first NBA player this season to score 2,000 PTS! pic.twitter.com/QLSdnXbclR

— Def Pen Hoops (@DefPenHoops) March 25, 2018