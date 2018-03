Προλαβαίνει τα playoffs ο Κάρι (pic)

Ο γκαρντ των Ουόριορς τραυματίστηκε στο γήπεδο και ολόκληρος ο οργανισμός έπεσε πάνω του να μάθει τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

Ο Στεφ Κάρι υπέστη μερική ρήξη κάποιων συνδέσμων και θα μείνει εκτός δράσης μέχρι την έναρξη των playoffs.

Σίγουρα θα μείνει εκτός δράσης σε όλα τα υπόλοιπα ματς της κανονικής περιόδου και σε τρεις εβδομάδες θα επανεξεταστεί το θέμα του.

Ο Κάρι είχε ακριβώς τον ίδιο τραυματισμό κατά τη διάρκεια των playoffs του 2016 κι είχε απουσιάσει δύο εβδομάδες τότε.

Steph Curry suffered a Grade 2 MCL sprain in his left knee, league source tells ESPN. He will be re-evaluated in three weeks. He could return near start of playoffs. All in all, good news for the Warriors.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 24 Μαρτίου 2018