Εκτός για 3-6 εβδομάδες ο Ίρβινγκ (pic)

Οι Σέλτικς θα πορευτούν στα τελευταία παιχνίδια της regular season και στα πρώτα ματς των playoffs χωρίς τον Κάιρι Ίρβινγκ, ο οποίος υποβλήθηκε πρόσφατα σε μικροεπέμβαση στο αριστερό γόνατο και θα απουσιάσει τις επόμενες 3-6 εβδομάδες.

Η Βοστόνη βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 49-23 πίσω από τους πρωτοπόρους Ράπτορς ενώ μετρούν δυο σερί νίκες με Μπλέιζερς και Θάντερ.,

Celtics timetable for All-Star Kyrie Irving’s return to basketball activities after knee procedure today: 3-to-6 weeks.

— Shams Charania (@ShamsCharania) 24 Μαρτίου 2018