Τραυματισμός στο γόνατο ο Κάρι, περιμένουν τις εξετάσεις οι Ουόριορς! (vid)

«Αγωνιούν» οι Ουόριορς για την κατάσταση του Στεφ Κάρι.

Ο Τζαβέιλ ΜακΓκί έπεσε άτσαλα πάνω στο πόδι του και τον τραυμάτισε στο ματς με τους Χοκ με αποτέλεσμα ηγέτης των πρωταθλητών να μην συνεχίσει.

Οι... πολεμιστές ενημέρωσαν τους φίλους τους πως έχει τραυματιστεί στο γόνατο (έσω πλάγιο σύνδεσμο) και πλέον όλοι περιμένοιυ να δουν τα αποτελέσματα της σημερινής μαγνητικής.

Another injury for Steph. Can't catch a break. (via @ScottAgness) pic.twitter.com/D1KM3lbFxs

— SLAM Magazine (@SLAMonline) 24 Μαρτίου 2018