Ο Κάρι υπέστη διάστρεμμα στις 8 Μαρτίου στην αναμέτρηση με τους Σπερς. Ο σταρ της ομάδας του Γκόλντεν Στέιτ επέστρεψε στο ματς με τους Χοκς αλλά η μοίρα δεν είχε καλά σχέδια γι αυτόν.

Ο ΜακΓκι πέφτοντας τον τραυμάτισε ξανά κι ο Κάρι κατευθύνθηκε στον πάγκο κουτσαίνοντας, μιας και φαίνεται να χτύπησε ξανά στον αριστερό του αστράγαλο.

Another injury for Steph. Can't catch a break. (via @ScottAgness) pic.twitter.com/D1KM3lbFxs

— SLAM Magazine (@SLAMonline) March 24, 2018